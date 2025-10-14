Lewandowski sofre lesão na coxa esquerda e aumenta problemas do Barcelona

O Barcelona terá mais uma dor de cabeça na sequência da temporada. Afinal, Robert Lewandowski deixou a seleção da Polônia com um desconforto e passou por exames nesta terça-feira (14). O jogador, então, teve o diagnóstico de uma ruptura muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e deve ficar de fora por cerca de um mês, segundo a imprensa espanhola.

Nesta Data Fifa, o atacante ficou no banco em um amistoso contra a Austrália. Em seguida, foi titular e fez um gol na vitória de 2 a 0 contra a Lituânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Caso se confirme o tempo de recuperação, o polonês deve perder os duelos contra Girona, Olympiacos (Champions), Real Madrid, Elche, Club Brugge (Champions) e Celta de Vigo.

De acordo com a imprensa da Espanha, Lewandowski deve retornar após a próxima Data Fifa, em novembro. Com isso, o técnico Hansi Flick terá que buscar alternativas na frente para seguir na briga pelo título da La Liga com o Real Madrid e de olho nos próximos dois duelos da Champions.

Por fim, no momento, a equipe catalã está em 16º no torneio, fora da classificação direta para as oitavas de final. Vale lembrar que o polonês ficou afastado por um problema parecido há cerca de dois meses. Agora, ele se junta a Ter Stegen, Joan García, Raphinha e Dani Olmo na lista de lesionados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.