Julio Casares anuncia superávit e queda de R$ 57 milhões na dívida do São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, quebrou o silêncio após semanas de críticas da torcida e revelou boas notícias sobre as contas do clube. Em entrevista coletiva concedida no CT da Barra Funda nesta terça (14), a primeira em mais de quatro anos, o dirigente informou que o balanço financeiro de 2024 mostrará redução de R$ 57 milhões na dívida e superávit de R$ 20 milhões.

Casares, porém, foi questionado sobre a pressão sofrida após o protesto no MorumBis, quando torcedores exibiram um caixão com seu rosto. O presidente, contudo, afirmou encarar as críticas com serenidade e garantiu que o São Paulo vive uma nova fase administrativa.

“Na vida a gente tem de fazer alguns ajustes de rota e quando questionei e trabalhei junto com o presidente da CBF sobre transparência, tive de olhar a mim também, ao clube e já havia discutido isso internamente de ao menos em algum período de uma semana, quinze dias, vir aqui. Fiz uma reflexão sobre o tema. Se a gente busca transparência, tenho de olhar para minha pessoa”, disse.

Equilíbrio financeiro e conquistas

Casares afirmou, aliás, que a dívida do clube, que chegou a ultrapassar R$ 960 milhões, está sendo reduzida gradualmente. Segundo ele, desta forma, o esforço financeiro para voltar a ser competitivo trouxe resultados dentro e fora de campo.

“A gente tinha que reconectar o torcedor com as vitórias, o MorumBis voltou a receber público, bater recordes, tinha um tabu na casa do arquirrival (Corinthians), e a gente quebrou, assim como outros contra Fortaleza, Atlético Mineiro. E isso conta o crescimento da dívida, foi o custo de ser competitivo, mais investimentos. Nós ganhamos três títulos, dois contra Palmeiras (Supercopa e Paulista) e um com o Flamengo (Copa do Brasil), que são os maiores investimentos do Brasil”, explicou.

O dirigente, inclusive, reforçou o foco no equilíbrio financeiro: “Agora fizemos a opção de buscar o equilíbrio financeiro. O fato de que estamos no caminho certo é o relatório financeiro de janeiro a setembro, que ainda não divulgamos. A dívida reduziu em R$ 57 milhões, com um superávit em 20 milhões. Vai ser divulgado amanhã ou depois.”

“Com essa dívida baixando, o viés do superávit demonstra que a segunda parte do mandato, de priorizar revelação da base, e um pilar financeiro de equalização. Já temos bons resultados, reduzir R$ 57 milhões é algo muito importante, as dívidas dos clubes estão subindo e a nossa baixando”, completou.

SAF: “Você dá a chave para o dono e ele faz o que quiser”

Casares também afastou a possibilidade de transformar o São Paulo em uma SAF. O dirigente explicou que o clube já conta com um fundo de investimento voltado às categorias de base. Assim, não há urgência para uma mudança estrutural.

“Ela (SAF) não pode ser por vontade única, tem de haver um contexto. É uma celeuma maior, você dá a chave para o dono e ele faz o que quiser, e já vi muitas bem ruins aqui no Brasil (…) Se (os conselheiros) decidirem pela SAF, não será para dar ao investidor pela dívida, e sim para preparar o clube. (…) Uma coisa é entregar por necessidade, outra é trazer com viés de equilíbrio financeira e baixa de dívida, o que são indicadores positivos”, afirmou.

