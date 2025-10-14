Saúl pode seguir como desfalque no Flamengo

Última partida de Saúl pelo Flamengo foi contra o Cruzeiro, dia 2 de outubro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fora de ação desde 2 de outubro, o meia Saúl Ñíguez pode desfalcar novamente o Flamengo. A comissão rubro-negra, afinal, só decidirá quanto sua participação no clássico com o Botafogo nesta quarta-feira (15/10), dia do jogo.

Segundo o “Goal”, em publicação nesta terça-feira (14/10), o espanhol segue com dores no tornozelo esquerdo e, por isso, não tem aparição garantida no duelo. O problema de Saúl, segundo o entendimento da comissão, se agravou pelos jogos no sacrifício realizados pelo atleta.

O ex-jogador do Atlético de Madrid até avançou na recuperação durante a Data Fifa. No entanto, não está 100%, o que pode fazer com que ele siga fora de ação. O meia já não esteve à disposição no penúltimo domingo (5/10), quando o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador.

Assim, sua última partida foi o polêmico 0 a 0 contra o Cruzeiro, no dia 2 de outubro, no Maracanã. Na ocasião, Saúl atuou os 90 minutos. Outros desfalques do Fla para o clássico desta quarta, no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), são Wallace Yan e Danilo, suspensos. Além deles, Pulgar segue se recuperando de lesão. Já Nico De La Cruz é outro que ainda surge como dúvida.

Contratado na janela do meio do ano, Saúl tem 13 partidas pelo Mais Querido, com apenas uma assistência anotada. Ele chegou de graça após o fim do contrato com o Atlético de Madrid.

