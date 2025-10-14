Ganso tem chance de ser relacionado para Fluminense x Juventude

O Fluminense pode ter um reforço de peso para a partida contra o Juventude. Afinal, Paulo Henrique Ganso tem chance de ser relacionado para o duelo desta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 não joga desde o dia 13 de setembro, na derrota para o Corinthians.

De acordo com a “Itatiaia”, o meia evoluiu no tratamento da lesão grau 2 na panturrilha esquerda. Na última sexta-feira (10), o camisa 10 declarou, em evento beneficente “Partida do Coração”, que voltaria aos treinos normalmente na segunda-feira (13). No entanto, o clube não divulgou fotos do jogador no CT Carlos Castilho.

A pausa para Data Fifa serviu para o camisa 10 acelerar o tratamento da lesão. No ano, Ganso soma 23 jogos com um gol e uma assistência. Caso esteja à disposição, Ganso poderia ter a primeira oportunidade com o técnico Luis Zubeldía. No esquema do treinador, o meia seria reserva imediato de Lucho Acosta. Lima, aliás, é outra opção que agrada ao técnico.

Ganso vive um 2025 diferente, por assim dizer. Isso porque o craque não participou normalmente da pré-temporada do Fluminense por conta de uma miocardite – inflamação do músculo cardíaco. Dessa forma, teve preparação atrapalhada para o 2025 tricolor, alcançando no máximo sete jogos em sequência no ano (entre abril e maio).

Por fim o Fluminense é o sétimo colocado com 38 pontos e busca se aproximar do G4 do Brasileirão. Por sua vez , o Juventude está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 23 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.