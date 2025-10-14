Atlético pode escalar zagueiro “no sacrifício” em clássico

O Atlético Mineiro pode escalar o zagueiro Iván Román no sacrifício para o clássico contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (15). As equipes vão se enfrentar na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com o dirigente do Galo, Victor.

“O Iván ,a gente sabe que é um jogador importante, com grande projeção, tem demonstrado virtudes e competências quando solicitado. Esse é um assunto que a gente deixa mais direcionado à parte médica. Ele está sendo avaliado para ver se existe a possibilidade (de jogar o clássico). Fato é que ele tem algo na mão que o incomoda, que gera dor, mas num momento importante, de clássico, acho que riscos e sacrifícios são pontos a serem considerados. Estamos avaliando, até pela necessidade a gente não pode descartar a possibilidade de ele jogar. É uma decisão médica que a gente respeita, mas estamos tentando acelerar o processo para que ele possa estar em condições”, disse em Assembleia Geral de Constituição do Museu do Galo.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá alguns desfalques no sistema defensivo. Além de Lyanco, que passou por uma cirurgia e não joga mais nesta temporada, e Vitor Hugo, suspenso, Júnior Alonso, que está com a seleção paraguaia, é dúvida. Assim, Iván Román seria titular, mas ele sofreu uma lesão na mão esquerda. Dessa forma, o jovem zagueiro Vitão, de 17 anos, pode ganhar uma oportunidade de estrear pela equipe profissional.

Vale ressaltar, portanto, que Iván Román foi cortado da seleção chilena após uma lesão na mão. Aliás, o Chile publicou uma nota médica, em que afirmou que o jogador passaria por uma cirurgia. No entanto, o Atlético ainda não confirmou a necessidade do procedimento.

