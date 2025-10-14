Com ajuda financeira de conselheiro, Grêmio regulariza salários do elenco

O Grêmio regularizou o pagamento dos salários de setembro dos jogadores nesta terça-feira (14). O Imortal conseguiu solucionar a situação incômoda com a ajuda financeira do conselheiro do clube Celso Rigo. O empresário decidiu fazer um aporte nas primeiras horas do dia para as contas do clube. Os vencimentos estavam em atraso desde o começo de outubro.

O Tricolor gaúcho passou a ter problemas com fluxo de caixa depois que a Alfa não enviou o pagamento mensal do patrocínio máster. Após o jornalista Alex Bagé informar a atitude do conselheiro, o próprio Celso Rigo confirmou que fez a contribuição financeira. O depósito dos valores aos atletas provavelmente será feito na sequência do dia.

O Grêmio, aliás, admitiu que não recebeu o dinheiro que deveria por parte do patrocínio máster da Alfa. A casa de apostas acertou a parceria com o clube em fevereiro deste ano. Com o descumprimento da empresa, o Imortal precisou atrasar o envio da remuneração dos jogadores registrados em CLT. No caso, que corresponderia a 60% do total do salário dos integrantes do grupo.

Ao tomar conhecimento do contexto e com o intuito de impedir alguma adversidade para o clube como o declínio no rendimento na reta final do Brasileirão, Celso Rigo entrou em contato com membros da diretoria do Imortal e propôs ajudar financeiramente.

Acordo entre Grêmio e conselheiro

O Tricolor gaúcho e Celso Rigo concordaram que a devolução do dinheiro vai ocorrer conforme a disponibilidade do caixa do Grêmio, um padrão de acordo entre as partes, nos últimos anos. O empresário esclareceu que o investimento será devolvido com correção monetária e sem o acréscimo de juros.

Além disso, o Imortal também indicou que a Alfa ficará responsável por bancar qualquer custo adicional, caso seja necessário ir atrás de mais recursos. Inclusive, há a expectativa de que haja atraso nos repasses dos valores de patrocínio de novembro e dezembro. Com isso, o Grêmio busca se resguardar e impedir que ocorram novos atrasos nos meses finais de 2025.

