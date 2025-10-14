Ancelotti supera Diniz após primeiros seis jogos na Seleção

Apesar da surpreendente derrota de virada para o Japão, na manhã desta terça-feira (14/10), o técnico Carlo Ancelotti conseguiu superar os números de um de seus antecessores na Seleção Brasileira. Mesmo com o revés, ele alcançou o número de jogos de Fernando Diniz (seis) com mais pontos conquistados do que o atual treinador do Vasco.

Diniz, que ficou entre setembro e novembro de 2023 no cargo, só ficou no banco de reservas em seis oportunidades, angariando sete pontos. Assim, somou 38,8% durante sua curta passagem. O início até foi animador, com goleada sobre a Bolívia (5 a 1), vitória suada contra o Peru (1 a 0) e empate contra a Venezuela (1 a 1). Depois, em sequência duríssima, enfileirou derrotas para Uruguai (2 a 0), Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), caindo precocemente em janeiro de 2024. Todas as citadas partidas foram da primeira à sexta rodadas das Eliminatórias.

LEIA MAIS: Fabrício Bruno pede desculpas por erros em derrota da Seleção: “Não me define como jogador”

Ancelotti supera Diniz

Já Ancelotti até tem duas derrotas desde que chegou ao futebol brasileiro. No entanto, venceu três e empatou um em seus outros compromissos, chegando à marca de Fernando Diniz com mais pontos na bagagem – dez (55,5% de aproveitamento). Vale salientar, é claro, que o nível dos times encarados eram inferiores no Ranking da Fifa. As vitórias foram contra Paraguai (1 a 0), Chile (3 a 0) e Coreia do Sul (5 a 0). Em sua estreia, empatou em 0 a 0 com o Equador, em Quito.

O que também se pode destacar, porém, é que as duas derrotas de Ancelotti foram utilizando times alternativos. Primeiro, contra a Bolívia, a Seleção enfrentaria um time desesperado pela vitória para buscar a classificação à Copa do Mundo na altitude de El Alto (4.150m), pela última rodada das Eliminatórias. Contra o Japão, o italiano voltou a realizar diversos testes, descansando boa parte dos titulares.

E Dorival Jr à frente da Seleção após seis jogos?

Se superou Diniz, Ancelotti não conseguiu superar os números de seu antecessor direto, Dorival Jr, em seus primeiros seis compromissos – ou seja, três Datas Fifa. O atual comandante do Corinthians venceu dois amistosos (Inglaterra e México) e empatou outros dois (Espanha e Estados Unidos). Na Copa América de 2024, ficou no 0 a 0 com a Costa Rica, mas goleou o Paraguai na sequência (4 a 1). Fez, assim, 12 pontos, com aproveitamento de 66,6%.

A turbulência começou de fato com a eliminação nas quartas de final para o Uruguai. Após 0 a 0, a Seleção caiu nos pênaltis (4 a 2), dando adeus de maneira precoce ao torneio, disputado nos Estados Unidos. Sua primeira derrota só viria no décimo jogo: 1 a 0 contra o Paraguai, fora de casa. No entanto, a passagem chegaria ao fim na 16ª partida, após a acachapante goleada sofrida contra a Argentina, por 4 a 1, no Mâs Monumental.

Números dos últimos três treinadores da Seleção após seis jogos

Fernando Diniz (2023): duas vitórias, um empate e três derrotas = 38,8%

Dorival Júnior (2024-2025): três vitórias e três empates = 66,6%

Carlo Ancelotti (2025 -): três vitórias, um empate e duas derrotas = 55,5%

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.