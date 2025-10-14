Cruzeiro terá retorno de três titulares para clássico; Fabrício Bruno é desfalque

O Cruzeiro terá o retorno de três titulares para o confronto contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Fabrício Bruno vai desfalcar a equipe.

William, Lucas Romero e Kaio Jorge, artilheiro da Raposa na temporada, vão ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim após cumprirem suspensão no empate contra o Sport.

Por outro lado, Wanderson é dúvida na equipe titular. Ele não atuou contra o Flamengo e Sport, nas últimas rodadas, por conta de uma lombalgia. O zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira, não vai atuar no clássico. De acordo com o “ge”, o clube chegou a estudar uma possibilidade de trazê-lo, mas não foi possível. Dessa forma, Jonathan Jesus pode assumir a vaga.

O técnico Leonardo Jardim também pode contar com o retorno de Christian na equipe titular. Na última partida, ele ficou no banco por conta de desgaste físico. Ele teve que entrar na partida ainda no primeiro tempo, mas não ficou até o final. Após trabalhar de forma separada nos últimos dias, ele volta a ficar à disposição do treinador. O Cruzeiro vai finalizar a preparação para o clássico na tarde desta terça-feira (14), na Toca da Raposa. Após o último treino, o elenco vai se concentrar. Vale ressaltar que a Raposa é o terceiro colocado, com 52 pontos.

