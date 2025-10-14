Reconciliação? Virginia se hospeda na casa de Vini Jr no Rio de Janeiro; Jogador vai curtir folga na cidade

O affair entre Virginia e Vini Jr parece estar vivo. A influenciadora está hospedada na casa do jogador no Rio de Janeiro desde segunda-feira (13) e o craque do Real Madrid deve passar três dias na cidade tentando uma reconciliação, de acordo com o jornal “Extra”.

A influenciadora teve que fazer alteração na sua estadia no Rio de Janeiro. Ela alugou um imóvel na cidade, mas foi obrigada a deixar o local depois que descobriu que ele não estava disponível. Dessa forma, se hospedou na mansão do jogador, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Aliás, nesta terça-feira (14), ela publicou registros feitos na casa de Vini Jr. Ela assistiu, inclusive, a derrota do Brasil por 3 a 2 contra o Japão na residência e também jogou uma partida de beach tennis com Tainá Militão, mulher do jogador Éder Militão, e com Netinho, irmão de Vini Jr.

O jogador deve aparecer na mansão para curtir os dias de folga junto com a influenciadora. Segundo o jornal “Extra”, ele pediu uma licença de três dias ao Real Madrid para viajar para a cidade.

Vini Jr elogia Virginia

Nos últimos dias, uma internauta resgatou um elogio do jogador a influenciadora na rede social. Na segunda-feira (6), ele postou um vídeo com Virginia fazendo uma dancinha.

Dessa forma, uma seguidora comentou que ele deixou de seguir a ficante e postou um registro com a influenciadora, alegando que ele “calou a boca dela”. Vini Jr, por sua vez, deixou seu comentário elogiando Virginia.

Vale lembrar, portanto, que após a publicação do vídeo, a modelo brasileira Day Magalhães expôs que mantinha contato com o jogador enquanto ele estava com Virginia. A influenciadora, por sua vez, afirmou que eles estavam se conhecendo, mas que após esse episódio eles não tinham mais nada. No entanto, Vini Jr pediu desculpas a empresária nas redes sociais, chegou a mandar flores e agora vai tentar uma reconciliação durante seus dias no Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.