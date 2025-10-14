Qatar vence Emirados ??rabes e garante vaga na Copa do Mundo

O Qatar carimbou o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Na última rodada da quarta fase das Eliminatórias da Ásia, nesta terça-feira (14), a seleção comandada pelo técnico Julen Lopetegui venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, em casa, e se tornou a 24ª seleção garantida no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os Emirados chegaram ao jogo na liderança do Grupo A e precisavam somente de um empate para avançar. Já Omã, treinada por Carlos Queiroz, torcia por uma vitória dos Emirados — de preferência com goleada — para seguir viva na briga pela repescagem. No entanto, quem comemorou ao apito final foi o Qatar.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os gols saíram na etapa final. Logo aos quatro minutos, Boualem Khoukhi abriu o placar de cabeça após cruzamento preciso de Akram Afif. A vantagem aumentou aos 29, novamente pelo alto. Pedro Ró-Ró subiu mais que a defesa e marcou o segundo, também com assistência de Afif.

No entanto, o jogo ganhou emoção no fim. Aos 42, Tarek Salman foi expulso e os Emirados aproveitaram a superioridade numérica para diminuir nos acréscimos, com Sultan Adil. Mesmo assim, o Qatar confirmou a vitória e garantiu presença em seu segundo Mundial — o primeiro fora de casa, já que sediou o torneio em 2022.

Os Emirados Árabes terminaram em segundo lugar no grupo e agora disputarão, em novembro, o playoff contra o vice-líder do Grupo B. O vencedor ainda precisará enfrentar outra seleção em março, na repescagem intercontinental, para tentar uma vaga na Copa do Mundo.

