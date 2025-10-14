Corinthians tem a volta de Depay, mas muitos desfalques para o clássico

O Corinthians finalizou sua preparação para o clássico contra o Santos, que ocorre nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, terá o reforço do atacante Memphis Depay, que retornou da seleção holandesa. O técnico Dorival Júnior, contudo, terá que lidar com uma longa lista de desfalques para montar a equipe. A começar por ele mesmo, que está suspenso e não comandará o time na beira do campo.

A grande notícia do dia no CT Joaquim Grava foi justamente a presença de Depay. O camisa 10 participou normalmente da atividade e está relacionado para o jogo, embora deva começar no banco de reservas. Além dele, o meia Rodrigo Garro e o volante Charles também retornam e ficam como opções. A preparação para o clássico foi encerrada na manhã desta terça-feira (14) com um treino tático e de bolas paradas, comandado por Dorival, que ajustou os últimos detalhes com a equipe que entrará em campo.

Corinthians terá auxiliar na beira do campo

A lista de problemas para o clássico, no entanto, é extensa. O próprio treinador Dorival Júnior, o goleiro Hugo Souza e o lateral Matheus Bidu estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O auxiliar Lucas Silvestre será o responsável por comandar o time. A situação se agrava com as ausências dos jogadores que estavam na Data Fifa. O atacante Romero e o zagueiro Félix Torres não chegaram a tempo de participar do último treino e também estão fora. O volante José Martínez, com problemas na documentação, completa a lista de desfalques por questões extracampo.

O departamento médico também contribui para as baixas. O zagueiro André Ramalho e o meia André Carrillo, que se recuperaram de lesão na semana passada, ainda não reúnem condições de jogo e seguem fora da equipe.

Por fim, com tantos problemas, a provável escalação para o clássico tem Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. A equipe, portanto, busca um bom resultado para se reabilitar na competição.

