Kane faz dois, Inglaterra goleia a Letônia e se garante na Copa do Mundo de 2026

A Inglaterra carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Letônia por 5 a 0, nesta terça-feira (14), em Riga. Harry Kane, mais uma vez, foi o nome do jogo, com dois gols. Gordon, Tonisevs (contra) e Eze completaram o marcador.

O resultado deixa os ingleses com 18 pontos em seis rodadas disputadas no Grupo K. Ou seja, 100% de aproveitamento. A Letônia, já sem chances de disputar o Mundial, soma apenas cinco, na quarta posição.

Os britânicos voltam a campo na próxima Data Fifa, no dia 13 de novembro, quando recebe a Sérvia, às 16h45 (de Brasília).

Inglaterra demora 25 minutos para abrir o placar

A Inglaterra não encontrou muita dificuldade para superar o ferrolho defensivo da Letônia. Com menos de um minuto, chegou a marcar com Harry Kane, mas Saka, no início da jogada, estava impedido. Em seguida, o artilheiro quase abriu o placar após jogada de Gordon pela esquerda.

Aos 25 minutos, contudo, os ingleses foram recompensados com a paciência e persistência. Após lançamento de John Stones, Gordon recebeu na esquerda, puxou para o meio e marcou o primeiro gol da Inglaterra.

Os britânicos seguiram em cima e continuaram com domínio territorial, além da posse de bola de mais de 65%. Gordon era grande válvula de escape pela esquerda e quase ampliou o marcador. Contudo, o segundo saiu somente no fim da primeira etapa. Após saída errada da defesa da Letônia, a bola sobrou para Kane, que finalizou com perfeição da entrada da área. Em seguida, o camisa 9 quase fez o terceiro após cruzamento de Rice. Zviedris fez grande defesa, à la Gordon Banks.

Na cobrança de escanteio, Kane sofreu pênalti. O atacante bateu bem e fez o terceiro ainda no primeiro tempo.

Britânicos administram resultado no segundo tempo

A Letônia bem que tentou uma reação no início da etapa final. Gutkovskis assustou em dois lances. No primeiro, Konsa recuperou-se e salvou na hora do arremate. Em seguida, ele finalizou, assustando o goleiro Pickford. Contudo, em um lance infeliz saiu o quarto gol da Inglaterra. Após cruzamento de Saka, Zviedris saiu mal e a bola pegou em Tonisevs, que não teve tempo de reação e fez contra.

Já com o placar resolvido e a vaga na Copa garantida, a Inglaterra pisou um pouco o pé no acelerador e viu a Letônia chegar mais duas vezes com perigo, com Pickford tendo que trabalhar. O técnico Thomas Tuchel fez as substituições para rodar o elenco e dar mais minutos a alguns jogadores. E elas surtiram efeito. A Inglaterra retomou a bola no meio de campo, Bowen achou Eze, que não desperdiçou, fazendo o quinto e dando números finais à partida.

