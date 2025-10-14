CR7 faz história, mas Portugal leva empate no fim contra a Hungria e adia vaga

O estádio José Alvalade, em Lisboa, recebeu um verdadeiro banho de água fria na tarde desta terça-feira (14/10). Isso porque a seleção de Portugal vencia a Hungria até os acréscimos do segundo tempo e ia garantindo vaga na Copa do Mundo de maneira antecipada. No entanto, graças a gol tardio de Szoboszlai, os times ficaram no 2 a 2, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias, o que adia o sonho português para a próxima Data Fifa.

O placar, aliás, ofuscou um grande feito de Cristiano Ronaldo, autor dos dois gols portugueses. Já no primeiro, ele superou Carlos Ruiz (Guatemala) e isolou-se como maior artilheiro da História das Eliminatórias das Copas, com 41. Além disso, chegou aos 948 gols na carreira, aproximando-se ainda mais do milésimo.

O jogo

Quem trabalhou primeiro foi Diogo Costa. Sallai tentou a sorte da quina da grande área e fez a bola quicar na altura do goleiro, que se jogou e fez excelente defesa, logo aos 6′. E o “xará” do camisa 20 faria o gol inaugural na cobrança de escanteio do lance seguinte. Szoboszlai, craque do Liverpool, cobrou com perfeição, botando na cabeça de Szalai (zagueiro). O defensor aproveitou a falha de Diogo Costa para, sozinho, fazer 1 a 0 para os visitantes.

O gol deixou Portugal um tanto nervoso. Não à toa, pouco depois Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo pagaram mico em cobrança mal ensaiada de falta. O empate, no entanto, saiu aos 21′, graças a CR7. O ídolo-mor de Portugal aproveitou chute cruzado rasteiro de Semedo e, completamente livre (e em condição legal), mostrou seu oportunismo para deixar tudo igual.

Gol histórico

O tento, além de ter sido o de número 947 na carreira do craque, foi o 40º em jogos de Eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa forma, Cristiano Ronaldo se isolou de Carlos Ruiz, ídolo da Guatemala, que marcara 39 gols no qualificatório da Concacaf.

A virada de Portugal

Cristiano Ronaldo estava, de fato, “on fire”. E, na beira do apito final do primeiro tempo, aos 45+2′, ele aproveitou cruzamento perfeito de Nuno Mendes para, novamente de primeira, virar o jogo. Foi, assim, aos 41 gols em Eliminatórias, sendo cinco na atual edição. Na carreira, já são 948.

Na etapa final, já mais tranquilo por causa do resultado positivo, Portugal se soltou. Não à toa, mandou duas bolas na trave em minutos consecutivos – aos 13′ e 14′. Primeiro, com Rúben Dias. Depois, Bruno Fernandes foi negado pelo poste em chutaço de esquerda. João Félix foi a campo e, em seu primeiro toque, cabeceou firme, obrigando milagre de Tóth.

Quem também mandou bola na trave foi a Hungria – que crescia no jogo -, com Szalai. Kerkez cruzou com veneno, e o zagueiro testou para baixo, quase empatando o jogo também no rebote. Rúben Dias, porém, afastou o perigo de maneira milagrosa. O empate tornava-se questão de tempo. Assim, o castigo chegou. Szoboszlai aproveitou jogada da direita e mandou já da pequena área, aos 45+1′, calando o estádio José Alvalade.

Próximos passos de Portugal e Hungria

Portugal segue dependendo de si para chegar à Copa do Mundo. São dez pontos em 12 possíveis, precisando de uma vitória para garantir a sonhada vaga. Dessa forma, volta a campo para a próxima Data Fifa, em novembro, para jogos contra Irlanda e Armênia. Primeiro, fora de casa, no dia 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília). Três dias depois, em seus domínios, a seleção se despede do torneio qualificatório, às 11h.

Já a Hungria respira com mais alívio. Afinal, o ponto conquistado faz com que os húngaros sigam em segundo, agora com cinco pontos – um a mais que a Irlanda, que vem em terceiro. A Armênia, com três, corre por fora pela segunda vaga. Assim, voltam a campo nos mesmos dias que Portugal, mas para encarar a Armênia, fora, às 14h, e Irlanda, em casa, também às 11h.

