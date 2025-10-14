Itália vence Israel com gols no fim e se garante na repescagem das Eliminatórias

A Itália deu um passo fundamental para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe venceu Israel por 3 a 0, no Estádio Bleuenergy, em Udine, na Itália. O jogo, na noite desta terça-feira (14), foi válido pela oitava rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias e teve gols de Retegui (duas vezes) e Mancini. Com a vitória, a Itália chega aos 15 pontos e se mantém na segunda posição do grupo, garantindo ao menos uma vaga na repescagem. Israel, com 9 pontos, está eliminada.
Itália tem posse de bola mas encontra dificuldades
O primeiro tempo em Udine foi de poucas emoções e muita disputa tática. A Itália teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo de Israel. As melhores chances da equipe da casa surgiram em chutes de fora da área e bolas paradas, mas sem levar grande perigo ao gol de Glazer. Israel, por sua vez, apostou nos contra-ataques e chegou a assustar o goleiro Donnarumma.
Quando a partida se encaminhava para um empate sem gols no intervalo, um lance capital mudou a história. Aos 44 minutos, o atacante Retegui sofreu um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e, com categoria, abriu o placar para a Itália. O gol, já nos acréscimos, deu a tranquilidade que a equipe da casa precisava para a segunda etapa.
Italianos são letais no segundo tempo
No segundo tempo, Israel voltou mais ofensivo em busca do empate. A equipe visitante criou boas oportunidades e chegou a exigir uma grande defesa de Donnarumma em chute de Gloukh. A Itália, contudo, soube suportar a pressão e foi letal quando teve a chance. Aos 28 minutos, Retegui acertou um belo chute de fora da área e marcou seu segundo gol no jogo, ampliando a vantagem.
Com o 2 a 0 no placar, o jogo ficou mais aberto e com chances para os dois lados. A Itália, então, aproveitou os espaços para selar a vitória. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o zagueiro Mancini marcou de cabeça e deu números finais à partida. A vitória, por fim, foi muito comemorada pela torcida italiana, que vê a equipe mais perto da Copa do Mundo.
ITÁLIA 3×0 ISRAEL
Eliminatórias da Copa do Mundo – 8ª rodada
Data: 14/10/2025
Local: Estádio Bleuenergy, em Udine (ITA)
Gols: Retegui, 46’/1ºT (1-0); Retegui, 28’/2ºT (2-0); Mancini, 47’/2ºT (3-0)
ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Locatelli (Cristante, 39’/2ºT), Barella e Tonali (Piccoli, 46’/2ºT); Cambiaso (Spinazzola, 39’/2ºT), Raspadori (Esposito, 0’/2ºT) e Retegui (Cambiaghi, 46’/2ºT). Técnico: Gennaro Gattuso.
ISRAEL: Glazer; Dasa (Mizrahi, 43’/2ºT), Baltaxa, Blorian e Revivo; Khalaili, Eliel Peretz (Abu Fani, 29’/2ºT) e Gloukh; Solomon (Shua, 43’/2ºT), Baribo e Biton. Técnico: Ran Ben Shimon.
Árbitro: (Não divulgado)
Assistentes: (Não divulgados)
VAR: (Não divulgado)
Cartão amarelo: Tonali, Barella (ITA); Biton (ISR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.