Costa do Marfim vence Quênia e volta à Copa do Mundo após 12 anos

A Costa do Marfim volta à uma Copa do Mundo após 12 anos, a última foi em 2014 no Brasil. Nesta terça-feira (14), os Elefantes venceram a Quênia por 3 a 0, no Stade Alassane Ouattara, em Abidjan, pela última rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas. Franck Kessié, Yan Diomande e Amad Diallo anotaram os gols da vitória marfinense.

Com esse resultado, a Costa do Marfim, assim, fica na liderança do Grupo F, com 26 pontos, em 10 jogos, com oito vitórias e dois empates. Na segunda posição, Gabão venceu Burundi, ficou a um ponto dos líderes e vai para repescagem com a melhor campanha entre os vice-colocados. O Quênia, entretanto, entrou na partida sem chances de classificação e ficou com 12 pontos, na quarta posição.

Assim, os Elefantes se juntam a África do Sul, Cabo Verde, Egito, Marrocos, Tunísia, Argélia, Gana e Senegal na Copa do Mundo de 2026.

O Jogo

A Costa do Marfim iniciou a partida com alta intensidade. Logo aos sete minutos, Franck Kessié, destaque técnico da seleção, abriu o placar após receber bom cruzamento pelo lado direito. O jogador teve apenas o trabalho de passar pelo adversário e empurrar para rede. Depois disso, só administrou o resultado, mas também teve chances de ampliar o placar.

Na segunda etapa, a equipe comandada por Emerse Fae manteve o mesmo ritmo em campo. Aos nove minutos, Yan Diomande, que veste a eterna camisa 9 de Didier Drogba, ampliou o placar e colocou mais tranquilidade no jogo. Nos minutos finais, Amad Diallo marcou em cobrança de falta com um fim de jogo debaixo de um temporal. Por fim, uma grande celebração dos torcedores na arquibancada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.