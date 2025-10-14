Filipe Luís tenta evitar marca negativa inédita na carreira

Quando o Flamengo entrar em campo nesta quarta-feira (15/10) para enfrentar o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, Filipe Luís brigará para evitar uma marca negativa inédita em sua curta carreira como treinador. Afinal, o Fla – seu único clube na profissão – jamais passou três jogos seguidos sem marcar com Filipinho no comando.

Atualmente, o Mais Querido vem de duas partidas consecutivas sem fazer gols, o que já iguala suas piores marcas. No início de sua carreira, em outubro de 2024, logo nos jogos #2 e #3, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, pelo Brasileirão, e ficou no 0 a 0 com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Depois, o time engrenou, venceu a Copa e empilhou ótimos resultados, como a conquista da Supercopa do Brasil e do Carioca, ambos em 2025.

No entanto, após 28 partidas sem repetir o “feito”, Filipe Luís voltou a sofrer com a falta de gols. Foi em jogos contra Vasco, pelo Brasileirão, e LDU (EQU), pela Libertadores – ambos ficaram no 0 a 0. Depois deste percalço, o Flamengo engrenou 32 partidas sem que ficasse duas delas em branco.

Sequência atual

Foi até a partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, no dia 2 de outubro. Na ocasião, Cássio, arqueiro cruzeirense, fez grande atuação (bem como Rossi), com os times ficando no 0 a 0, em jogão pela 26ª rodada do Brasileirão. Na partida seguinte, o Fla, recheado de desfalques, perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada. No jogo em questão, o time ficou pelo menos 20 minutos com dois jogadores a menos. Afinal, Danilo e Wallace Yan receberam cartões vermelhos – um em cada tempo.

Assim, se passar em branco contra o Botafogo, nesta quarta, será a primeira vez que Filipe Luís passará pela experiência de ver seu time não marcar gols em três jogos seguidos. Lembrando que, contra o Corinthians (jogo anterior ao começo do jejum), o Rubro-Negro chegou à marca de 100 gols na temporada.

