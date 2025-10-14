Mais seis seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026

Inglaterra, Senegal e Qatar carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Foto: Divulgação)

Com o fim da Data Fifa de outubro nesta terça-feira (14), mais seis seleções garantiram a classificação para a Copa do Mundo de 2026, algumas em jogos equilibrados, outras com goleadas. Além de potências tradicionais, como a Inglaterra, também confirmaram a vaga: Qatar, Arábia Saudita, Senegal, África do Sul e Costa do Marfim.

Agora, 28 seleções já estão confirmadas no torneio, contando com as anfitriãs. Pela primeira vez, o Mundial será disputado em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Com o novo formato de 48 participantes, a competição começa a ganhar forma, reunindo gigantes do futebol e estreantes históricos. Entre os classificados estão Brasil, Argentina e Uruguai, além de Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão, que farão sua primeira participação na história do torneio.

Confira as 28 seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos, México, Canadá, Egito, Marrocos, Uruguai, Tunísia, Paraguai, Brasil, Colômbia, Austrália, Equador, Coreia do Sul, Jordânia, Uzbequistão, Irã, Argentina, Nova Zelândia, Japão, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Qatar, Inglaterra, Arábia Saudita, Costa do Marfim e Senegal.

