Botafogo tem desfalques importantes para enfrentar o Flamengo

O Botafogo terá desfalques para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro jogadores considerados titulares não enfrentarão o rival no Estádio Nilton Santos.

O técnico Davide Ancelotti não terá o lateral-direito Vitinho, por conta da logística para retornar do Japão após amistoso da Seleção Brasileira. Além dele, o zagueiro Kaio Pantaleão (com lesão no joelho esquerdo), o volante Newton (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Montoro (que estava com seleção da Argentina no Mundial Sub-20, mas sofreu uma fratura no ombro direito) não enfrentam o Rubro-Negro.

Assim, Mateo Ponte deve assumir a vaga de Vitinho, enquanto David Ricardo é o favorito para o lugar de Kaio. Na lateral esquerda, o treinador também tem dúvida entre Alex Telles e Marçal.

O treinador italiano deve optar por Allan no meio de campo ao lado de Marlon Freitas. No ataque, a tendência é que Cuiabano seja utilizado na ponta-esquerda, usufruindo também do seu poder de marcação.

Dessa maneira, o Botafogo deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza e Marçal (Alex Telles); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Cuiabano; Arthur Cabral.

O Botafogo é o quinto colocado no Brasileirão, com 43 pontos. Para voltar ao G4, precisa vencer o Flamengo e torcer para o Mirassol tropeçar contra o Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.