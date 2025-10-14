Pulgar retorna ao Flamengo após três meses fora

Apesar de inúmeros desfalques, o Flamengo contará com um retorno importante para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. O volante Erick Pulgar, recuperado de cirurgia, constará entre os relacionados de Filipe Luís e pode até ser titular no meio-campo.

Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (14/10), o jogador pode ganhar minutos durante o clássico. Ele está fora desde que fraturou o quinto metatarso do pé direito, no fim de junho. Foi em disputa com Harry Kane, atacante do Bayern (ALE), durante a derrota por 4 a 2 nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Fla, afinal, aproveitou o período sem jogos durante a Data Fifa para recuperar o atleta.

O retorno de Pulgar chega em boa hora, já que três dos cinco desfalques que o Flamengo tem é exatamente no meio-campo. Allan está fora de ação por uma fascite plantar. Saúl Ñíguez, com dores no tornozelo esquerdo, deverá ser poupado. Já De La Cruz, por sua vez, não deve encarar o gramado sintético do Nilton Santos. Além deles, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan cumprem suspensão.

Dessa forma, Pulgar briga com Evertton Araújo por vaga ao lado de Jorginho na “volância’. O provável time do Rubro-Negro para o clássico é o que segue: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e De Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

