Sport x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um clássico nordestino de opostos nesta quarta-feira (15). O Sport recebe o Ceará às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida coloca frente a frente o lanterna da competição e uma equipe que briga por vaga em competições continentais.
O duelo é de extrema importância para os dois times. O Ceará, 10º colocado, quer aproveitar a boa fase para encaminhar sua permanência na elite e se consolidar na zona de classificação para a Sul-Americana. Já para o Sport, a situação é dramática: na lanterna e a 12 pontos de sair do Z4, a vitória em casa é a única opção para seguir sonhando.
Onde assistir
A partida entre Sport e Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).
Como chega o Sport
O Sport chega para o clássico caminhando a passos largos para o rebaixamento. A equipe pernambucana é a lanterna do campeonato, com apenas duas vitórias em 26 jogos. O Leão da Ilha precisa de uma reação histórica nesta reta final, e o jogo em casa é visto como uma oportunidade crucial para tentar iniciar essa missão.
Para piorar a situação do técnico Daniel Paulista, o time tem desfalques importantes. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera estão suspensos. Além deles, o lateral Aderlan e o meia Hyoran são dúvidas após saírem com problemas físicos no último jogo, o que pode forçar ainda mais mudanças na equipe.
Como chega o Ceará
O Ceará chega ao Recife vivendo uma situação tranquila e com a confiança em alta. A equipe cearense ocupa a 10ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Além disso, o Vozão vem embalado por uma grande vitória na última rodada, uma goleada por 3 a 0 sobre o Santos, o que dá moral ao time.
O técnico Léo Condé tem um cenário favorável para escalar a equipe, com a chance até de repetir a formação que venceu na última rodada. A única dúvida está no ataque: Pedro Henrique, que marcou um gol saindo do banco, disputa uma vaga com Fernandinho para formar o trio ofensivo ao lado de Galeano e Pedro Raul.
SPORT X CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
Data e hora: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
SPORT: Gabriel Vasconcellos; Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan (Matheus Alexandre), Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Hyoran (Lucas Lima ou Romarinho) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
