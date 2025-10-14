Lucho Acosta vira dúvida para jogo do Fluminense

O Fluminense pode ter um desfalque para o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O meia Lucho Acosta virou dúvida vem fazendo trabalhos específicos na academia e, por isso, não está treinando normalmente com os companheiros. O argentino faz um controle de carga e virou dúvida no time titular de Luis Zubeldía. A informação inicial foi do jornalista Victor Lessa.

Lucho Acosta vai ser reavaliado na atividade desta quarta-feira e só a partir disso haverá uma decisão sobre ele estar em campo campo ou não contra o Juventude. Com sua ausência, o treinador deve utilizar Lima, um dos que retomou confiança com o treinador. No entanto, Paulo Henrique Ganso evoluiu o tratamento da panturrilha e pode entrar na relação do comandante.

Com a chegada de Zubeldía, Lucho Acosta passou a ser peça fundamental no esquema do Fluminense. O baixinho virou uma espécie de maestro no setor de meio-campo e foi importante nas quatro partidas sob o comando do novo treinador. O meia acumula dois gols e uma assistência com a camisa tricolor.

Por fim o Fluminense é o sétimo colocado com 38 pontos e busca se aproximar do G4 do Brasileirão. Por sua vez , o Juventude está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 23 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.