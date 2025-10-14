Virginia planeja nova viagem a Madri para encontrar Vini Jr no fim de outubro

Pouco tempo após retornar ao Brasil, Virginia já deu início ao planejamento para reencontrar Vini Jr na Espanha. De acordo com informação do “Portal Léo Dias”, a próxima viagem da apresentadora para a Espanha ocorrerá no fim de outubro. Nesta oportunidade, ela levará seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na sequência, o destino posterior deles será Dubai, nos Emirados Árabes.

O veículo indica que a volta de Virginia para a Espanha está programada para o dia 24 deste mês. Até o momento, neste relacionamento com Vini Jr, ela soma três idas para o país europeu em menos de 30 dias. Entretanto, os dois tiveram um desentendimento recentemente. Isso porque houve exposições de conversas íntimas do atacante com uma influenciadora enquanto ela retornava ao Brasil.

Posteriormente, Vini Jr iniciou uma força-tarefa para tentar convencê-la a perdoá-lo, além de obter uma segunda chance. A iniciativa deu certo e no último final de semana, Virginia confessou que estava inclinada à reconciliação.

Encontro entre Virginia e Vini no Rio

A impressão é que o processo de reconciliação está em andamento, já que a apresentadora está instalada na casa do astro no Rio de Janeiro desde segunda-feira (13) e o craque do Real Madrid deve passar três dias na cidade tentando uma reconciliação.

A influenciadora teve que fazer alteração na sua estada no Rio de Janeiro. Ela alugou um imóvel na cidade, mas foi obrigada a deixar o local depois que descobriu que ele não estava disponível. Dessa forma, hospedou-se na mansão do jogador, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Aliás, nesta terça-feira (14), ela publicou registros feitos na casa de Vini Jr. Ela assistiu, inclusive, à derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão na residência e também jogou uma partida de beach tennis com Tainá Militão, mulher do jogador Éder Militão, e com Netinho, irmão de Vini Jr.

O jogador deve aparecer na mansão para curtir os dias de folga junto com a influenciadora. Segundo o jornal “Extra”, ele pediu uma licença de três dias ao Real Madrid para viajar para a cidade.

