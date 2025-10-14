CBF convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17 no Qatar

A Seleção Brasileira foi convocada nesta terça-feira (14) para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com os 21 jogadores que irão representar o Brasil no Mundial, que ocorre entre os dias 3 e 27 de novembro, no Qatar. A equipe se apresenta na próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a preparação final antes da viagem.

O grupo de jogadores ficará concentrado no centro de treinamento da CBF até o dia 28 de outubro, data em que a delegação embarca para o Qatar. O Brasil está no Grupo H da competição, ao lado das seleções de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia da equipe na busca pelo título mundial está marcada para o dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (horário de Brasília).

Na sequência da fase de grupos, o time brasileiro enfrenta a Indonésia, no dia 7 de novembro, às 12h45. O último confronto desta fase inicial será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45. O regulamento do Mundial Sub-17 prevê que, além dos dois primeiros colocados de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também avançam para a fase de mata-mata da competição.

O técnico Carlos Eduardo Patetuci selecionou um grupo diversificado, com atletas de vários grandes clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras, com três jogadores, é o clube com o maior número de convocados, seguido por Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Vasco, todos com dois representantes na lista final. A convocação mescla talentos de diferentes regiões do país, com a expectativa de montar um time forte e competitivo para a disputa do título.

Lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17:

GOLEIROS

João Pedro – Santos

Arthur Nascimento – Bahia

Lucas Andrade – Vasco da Gama

DEFENSORES

Angelo Henrique – São Paulo

Arthur Ryan – Fluminense

Derick Araújo – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Luccas Ramon – Palmeiras

Vitor Hugo – Cruzeiro

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas – Sport

Luis Felipe – Palmeiras

Felipe Morais – Cruzeiro

Tiago Augusto – Grêmio

Vinicius Rocha – Santos

ATACANTES

Ruan Pablo – Bahia

Pietro Tavares – Cruzeiro

Dell – Bahia

Andrey Fernandes – Vasco da Gama

Kayke Santos – Athletico

Gabriel Mec – Grêmio

