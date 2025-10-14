InícioEsportes
Esportes

Vasco recebe aval na Justiça para receber empréstimo da Crefisa

Vasco recebe aval na Justiça para receber empréstimo da Crefisa

Vasco recebe aval na Justiça para receber empréstimo da Crefisa - (crédito: Foto: Reprodução)
Vasco recebe aval na Justiça para receber empréstimo da Crefisa - (crédito: Foto: Reprodução)

O Administrador Judicial do processo de Recuperação Judicial do Vasco emitiu um parecer favorável ao empréstimo de R$ 80 milhões com a Crefisa. No documento, assinado pela Wald e K2 Consultoria Econômica, os administradores reconheceram a necessidade de dinheiro novo para arcar com os compromissos até o final do ano.

“Com base nas projeções estimadas do fluxo de caixa, as despesas superam as receitas para os próximos meses, sendo necessária a capitação de recursos para preservar a liquidez das Recuperandas, conforme apontado nos Relatórios Mensais de Atividades da AJ”.

LEIA MAIS: Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O empréstimo foi debatido e aprovado na Assembleia de Credores, assim como o plano de Recuperação Judicial do Vasco. Portanto, com o parecer favorável ao financiamento pelos administradores judiciais, a expectativa é de que a juíza do processo aprove a transação.

Vasco precisa de R$ 70 milhões já em outubro

Nos termos do empréstimo, o Vasco utilizou como garantia em caso de inadimplência, 10% das ações da SAF. O montante será usado exclusivamente para o pagamento de despesas operacionais, como salários, pagamentos a fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.

O Vasco pretende utilizar R$ 70 milhões ainda neste mês. A expectativa é de que a primeira parcela, de R$ 30 milhões, seja liberada assim que houver a autorização judicial. Já a segunda, no valor de R$ 40 milhões, está prevista para até o dia 26 de outubro. Posteriormente, o Vasco pretende receber mais duas parcelas de R$ 5 milhões cada, que serão recebidas em novembro e dezembro, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/10/2025 20:02
    SIGA
    x