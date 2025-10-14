Leo Valencia, ex-Botafogo, faz temporada de destaque no Chile

O Campeonato Chileno deste ano vive situações surpreendentes quando se analisa os parâmetros antes de seu início. Seja pela folgada liderança da sensação Coquimbo Unido após 23 rodadas como pela referência técnica da competição até aqui, caso de Leo Valencia, figura de passagem pelo Botafogo.

Aos 34 anos de idade, o meio-campista do Audax Italiano lidera as duas principais estatísticas da competição. A saber, são 12 tentos feitos (um a mais que Diego Coelho, centroavante uruguaio do Cobresal) e sete passes para gols de seus companheiros. Nesse caso, ele também está isolado, já que o segundo colocado do ranking (Lucas Assadi, da Univerisidad de Chile) tem seis.

Além do destaque quando se olha apenas para o campeonato nacional, essa já é, também, a temporada de números mais expressivos de Valencia na carreira. Isso porque são 17 gols e 11 assistências na somatória de 30 partidas entre 21 duelos do Chileno e nove da Copa Chile.

Montanha-russa

No ano de 2017, temporada que o Botafogo voltou a disputar a Libertadores, Leo Valencia chegou à General Severiano como grande aposta para substituir Walter Montillo após o argentino decidir por sua aposentadoria. Alguns desempenhos, aliás, pareciam justificar o investimento onde seu ápice foi na conquista do Campeonato Carioca, em 2018.

Contudo, sem regularidade de desempenho, Leo Valencia jamais foi nome indiscutível no elenco e sua história no Fogão terminou em 2018. Ali, após rescisão amigável, ele se acertou com o Colo-Colo para voltar ao país de origem. De lá pra cá, rodou La Serena e Cobresal antes do Audax Italiano, no começo desta temporada.

Curiosamente, mesmo contando com o máximo goleador e assistente do torneio, o clube de La Florida não está na briga pelo título nacional este ano. Em suma, com 40 pontos ganhos, a distância para o ponteiro (Coquimbo) já é de 16 pontos, restando 21 em disputa.



