Palmeiras treina no Allianz e Abel define o time para encarar o Bragantino

Líder do Brasileirão, o Palmeiras treinou no gramado do Allianz Parque nesta terça-feira (14) e encerrou a preparação para encarar o Bragantino, nesta quarta (15). O treinador Abel Ferreira tem feito os treinamentos na casa alviverde nas vésperas de partidas como mandante.

A grande novidade é o retorno do atacante Vitor Roque, que estava suspenso contra o Juventude e volta automaticamente. O Tigrinho deve entrar no time na vaga de Bruno Rodrigues. Ramón Sosa, que se recupera de um edema na coxa esquerda, participou de todo o treinamento e deve ficar à disposição.

Por outro lado, Khellven, que segue tratamento por conta de um trauma no pé, deve ficar mais uma vez de fora. Além do lateral, o Palmeiras não deve contar com os jogadores convocados ao longo da Data Fifa. Gustavo Gómez, que está com o Paraguai, Emiliano Martínez e Facundo Torres, que estão com o Uruguai, e Flaco López e Aníbal Moreno, com a Argentina, não devem chegar a tempo do jogo.

Com isso, o Verdão deve entrar em campo com: Weverton, Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque.

