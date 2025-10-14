InícioEsportes
Espanha iguala recorde de invencibilidade de Vicente del Bosque

Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder no comando da seleção espanhola

Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder no comando da seleção espanhola - (crédito: Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)
A Espanha segue dominante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a goleada de 4 a 0 sobre a Bulgária nesta terça-feira (14), o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder, igualando o recorde da era de Vicente del Bosque, entre 2010 e 2013, período em que a seleção espanhola conquistou o Mundial e a Eurocopa.

Com o resultado, a Espanha mantém 100% de aproveitamento, com 15 gols marcados e nenhum sofrido. A seleção lidera o Grupo B com três pontos de vantagem sobre a vice-líder Turquia, que venceu a Geórgia por 4 a 1, também nesta terça-feira.

Dessa maneira, o técnico Luis de la Fuente consolida a força de seu trabalho à frente da seleção. O próximo desafio é superar a marca de Del Bosque e se aproximar do recorde mundial da Itália, que soma 31 jogos consecutivos sem derrota.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/10/2025 21:53
    SIGA
