Espanha iguala recorde de invencibilidade de Vicente del Bosque

A Espanha segue dominante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a goleada de 4 a 0 sobre a Bulgária nesta terça-feira (14), o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder, igualando o recorde da era de Vicente del Bosque, entre 2010 e 2013, período em que a seleção espanhola conquistou o Mundial e a Eurocopa.
Com o resultado, a Espanha mantém 100% de aproveitamento, com 15 gols marcados e nenhum sofrido. A seleção lidera o Grupo B com três pontos de vantagem sobre a vice-líder Turquia, que venceu a Geórgia por 4 a 1, também nesta terça-feira.
Dessa maneira, o técnico Luis de la Fuente consolida a força de seu trabalho à frente da seleção. O próximo desafio é superar a marca de Del Bosque e se aproximar do recorde mundial da Itália, que soma 31 jogos consecutivos sem derrota.
