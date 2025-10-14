Botafogo avisa que vai monitorar a arbitragem do clássico contra o Flamengo

O Botafogo está com tolerância zero para erros de arbitragem. Prejudicado nos últimos jogos, o clube avisou, nesta terça-feira, que vai monitorar a arbitragem do clássico contra o Flamengo. O duelo será nesta quarta (15), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o Mais Tradicional explicou como será este procedimento.

“O clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas”, esclareceu o Glorioso.

Além disso, o diretor de Coordenação do Futebol, Léo Coelho, esteve na CBF para manifestar sua preocupação com o embate diante do arquirrival.

“O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais”, pontuou a instituição.

Nos jogos contra Mirassol e Internacional, ambos neste returno de Brasileirão, o Botafogo teve penalidades máximas sonegadas pela arbitragem. Contra o Grêmio, o VAR interveio na decisão do campo e assinalou um pênalti contra o Alvinegro, mesmo com imagens inconclusivas. O clube, então, cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados.

Por fim, o Botafogo afirmou que reconhece os esforços de Samir Xaud, presidente da CBF, para “melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro”.

