Corinthians aguarda Martínez com possibilidade de “multa pesada”

O sumiço do volante José Martínez está prestes a completar uma semana e o Corinthians se prepara para punir o jogador. Há uma insatisfação muito grande da diretoria alvinegra com o jogador, que não se reapresentou na semana passada e demorou para entrar em contato com o clube.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, o Corinthians receberá o jogador com uma “multa pesada”. Há a expectativa que Martínez se reapresente nesta quarta-feira (15), e que tenha uma reunião para esclarecer o assunto na próxima quinta (15).

A punição deve acontecer independentemente da justificativa do jogador. Martínez alegou que teve que ficar na Venezuela por conta do seu filho, que não tinha os documentos necessários para deixar o país e embarcar para o Brasil.

Entretanto, a insatisfação alvinegra acontece por conta da falta de comunicação. O volante demorou três dias para informar o motivo do sumiço e não deu mais detalhes do caso. Além disso, o venezuelano não atendeu ligações do clube e ficou incomunicável. Além da diretoria, a situação irritou bastante o treinador Dorival Júnior.

