Jogador da Série B sonha em jogar Copa por Cabo Verde

Cabo Verde fez história após conquistar a vaga inédita para a Copa do Mundo de 2026. Com a classificação histórica da seleção africana, os cabo-verdianos sonham com uma oportunidade em jogar a maior competição de seleções do futebol. Dessa forma, o atacante Alessio da Cruz, do Athletic, é um dos nomes que idealizam esse momento.

Holandês naturalizado cabo-verdiano, Alessio da Cruz participou da campanha das Eliminatórias. Contudo, o atacante do Athletic ficou fora da última convocação, que confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 após a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0. Porém, o jogador acredita que ainda está na briga e promete fazer o seu melhor.

“Estou muito feliz de fazer parte de uma grande conquista e de fazer as pessoas de Cabo Verde orgulhosas com nossa primeira Copa do Mundo. Eu tenho que dar tudo de mim no meu time, no Athletic, para estar na minha melhor forma, e aí veremos se eu serei convocado ou não. A decisão é do treinador “, disse em entrevista coletiva.

Alessio da Cruz nasceu em Almere, na Holanda, em janeiro de 1987. Descendente de cabo-verdianos, defendeu a seleção holandesa nas categorias de base e obteve o passaporte do país africano em 2021. Dessa forma, recebeu a primeira convocação por Cabo Verde em 2022. Ao todo, o jogador de 28 anos disputou quatro jogos pela seleção africana.

