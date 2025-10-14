Ruim para os dois! Chapecoense e Botafogo-SP empatam na Arena Condá, pela Série B

Em jogo com emoção reservada para os minutos finais, Chapecoense e Botafogo-SP empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (14), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O zagueiro Vilar abriu o placar para os visitantes aos 42 minutos do segundo tempo, mas os donos da casa reagiram pouco depois e deixara tudo igual com o volante Rafael Carvalheira aos 46′, em Chapecó (SC).

Os catarinenses tiveram a anulação de dois gols, um por marcação de falta ainda no primeiro tempo e o outro por impedimento na etapa final. O goleiro Victor Souza salvou o time paulista no duelo frente ao atacante Perotti. Os visitantes tiveram chances para vencer, mas faltou calibragem na pontaria.

Com o resultado, o Verdão do Oeste permanece em quinto lugar na tabela. Tem 51 pontos, um a menos do que o Goiás, que fecha o G4. Já o Pantera continua sob ameaça de rebaixamento. Afinal, aparece no Z4, agora com 33 somados. Mas caiu para 18º, visto que o Volta Redonda venceu na rodada e pulou para 34 pontos.

Na próxima rodada, a 33ª, as equipes voltam a campo no domingo (19). Enquanto a Chapecoense visita o Goiás, às 20h30 na Serrinha, em Goiânia, o Botafogo-SP recebe o Cuiabá às 18h30, em Ribeirão Preto (SP). Ambos os jogos são no horário de Brasília.

Jogos da 32ª rodada da Série B

Sábado (11/10)

Athletic 1×1 Goiás

Domingo (12/10)

Novorizontino 3×0 Operário

Vila Nova 1×0 Amazonas FC

Criciúma 2×1 América-MG

Cuiabá 1×0 Coritiba

Segunda-feira (13/10)

Volta Redonda 3×0 Atlético-GO

CRB 2×2 Ferroviária

Terça-feira (14/10)

Paysandu 2×3 Remo

Chapecoense 1×1 Botafogo-SP

Athletico-PR x Avaí – 21h30

