Inter contrata perito para montar dossiê sobre o Brasileirão de 2005

20 anos depois do seu término, o Campeonato Brasileiro de 2005 voltou a ficar em pauta. O Inter está motivado para tentar sensibilizar a CBF a dividir o título daquele ano com o Corinthians. O clube está preparando um dossiê com base nas partidas anuladas por conta do escândalo da Máfia do Apito.

Para isso, o Colorado está prestes a contratar um ex-árbitro para atuar como perito. Sua missão é avaliar a atuação do árbitro Edílson Pereira de Carvalho, principal pivô do caso. O objetivo é mostrar que não houve impacto nos resultados das partidas de Inter e Corinthians.

O clube gaúcho usa como precedente um caso que aconteceu na Alemanha. No mesmo ano, o árbitro Robert Hoyzer confessou que participou de um esquema de partidas arranjadas. O escândalo envolveu mais de dois milhões de euros e 13 partidas. Hoyzer acabou sendo banido do futebol, preso por dois anos, mas os resultados permaneceram.

“Estamos nos municiando de documentações. O Hoyzer foi afastado, condenado à prisão, mas não foram todas as partidas anuladas. A federação alemã analisou caso a caso, o que reclamamos”, afirmou o conselheiro Leonardo Aquino.

O tema voltou a ganhar relevância após a produção do documentário “Máfia do Apito”, do Globoplay. Aquino levantou o debate dentro do conselho do clube. A diretoria colorada aprovou a ideia, que conta com o apoio de Fernando Carvalho, presidente do Inter em 2005.

