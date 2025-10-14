San Lorenzo corre risco de falência de acordo com a imprensa argentina

O San Lorenzo vive dias complicados em sua história. Conhecido como o time do Papa Francisco, os argentinos têm cinco dias para pagar uma dívida com um fundo suíço. Caso não consiga, o clube terá sua falência decretada.

As informações são do canal de TV argentino TYC Sports. Nesta terça-feira (14), a Justiça argentina notificou o San Lorenzo que o clube tem até a próxima sexta-feira (19) para pagar uma dívida de 4,7 milhões de dólares, cerca de R$ 25,7 milhões, que tem o fundo suíço AIS Investment Fund.

O dívida é fruto de um empréstimo realizado em 2020, durante a transferência do atacante Adolfo Gaich, do clube argentino para o CSKA Moscou. Na ocasião, os russos enviaram a documentação com o valor que pagariam ao Ciclón pelo jogador.

Com isso, o San Lorenzo fez o empréstimo e pagaria com o dinheiro dos russos Entretanto, o CSKA se recusou a pagar o fundo suíço e transferiu o valor diretamente para o clube argentino. Por fim, o Ciclón nunca chegou a repassar a quantia para a empresa europeia.

O clube argentino não possui nenhum recurso para recorrer da decisão e corre para juntar o dinheiro a tempo. Os advogados do San Lorenzo trabalham no caso há um ano, mas não conseguiram achar uma solução benéfica para o time do Papa.

