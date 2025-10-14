InícioEsportes
Flaco López dá assistência, e Argentina atropela Porto Rico em amistoso

Flaco López deu assistência para MacAllister na goleada da Argentina sobre Porto Rico

Flaco López deu assistência para MacAllister na goleada da Argentina sobre Porto Rico - (crédito: Foto: Megan Briggs/Getty Images)
Flaco López deu assistência para MacAllister na goleada da Argentina sobre Porto Rico - (crédito: Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Com Messi e Flaco López no time titular, a Argentina goleou Porto Rico por 6 a 0, nesta terça-feira (14), Fort Lauderdale, na Flórida. Jogando na casa do Inter Miami, o camisa 10 brilhou com seus passes e comandou a vitória. Já o atacante do Palmeiras teve boa atuação e deu uma assistência. MacAllister (2), Lautaro Martínez (2), Montiel e Echevarria (contra) marcaram os gols do jogo.

Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina encerrou a Data Fifa de outubro com duas vitórias. Os hermanos voltam a campo em novembro. Contudo, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) ainda não definiu os adversários para os amistosos, mas deve divulgá-los em breve.

Argentina atropela Porto Rico na Flórida

A Argentina dominou as ações desde o início. Os hermanos controlaram a posse de bola e empurraram os porto-riquenhos no campo de defesa. Contudo, a primeira grande chance foi de Porto Rico. Em uma bola recuperada no meio-campo, Antonetti arriscou de antes da marca central e, por pouco, não fez um gol antológico. Dibu Martínez, no entanto, fez muito esforço para evitar o gol que só Pelé e, agora, Antonetti, não fizeram.

Apesar do susto, a Argentina não teve dificuldades para controlar o jogo. Dessa forma, empilhou chances e não demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 14 minutos com MacAllister, que aproveitou uma bola levantada na área e desviou para o fundo das redes. Depois, aos 23, Montiel recebeu passe genial de Messi e ampliou. Por fim, aos 36, Flaco López recebeu na área, fez o pivô e deu assistência para MacAllister marcar: 3 a 0.

Na etapa final, a Argentina diminuiu o ritmo, mas seguia com o controle das ações. Mesmo sendo menos agressiva, a atual campeã mundial encontrava espaços com facilidade. Assim, aos 19, fez 4 a 0 após Steven Echevarria desviar um chute contra a própria meta. Na reta final, Messi voltou a brilhar. Aos 34, deu belo passe para Nico González, que serviu Lautaro Martínez para marcar o quinto. No fim, o camisa 10 deu assistência de calcanhar para Lautaro, que fez 6 a 0 e fechou a goleada.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/10/2025 23:14
