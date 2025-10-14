Flaco López dá assistência, e Argentina atropela Porto Rico em amistoso

Com Messi e Flaco López no time titular, a Argentina goleou Porto Rico por 6 a 0, nesta terça-feira (14), Fort Lauderdale, na Flórida. Jogando na casa do Inter Miami, o camisa 10 brilhou com seus passes e comandou a vitória. Já o atacante do Palmeiras teve boa atuação e deu uma assistência. MacAllister (2), Lautaro Martínez (2), Montiel e Echevarria (contra) marcaram os gols do jogo.
Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina encerrou a Data Fifa de outubro com duas vitórias. Os hermanos voltam a campo em novembro. Contudo, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) ainda não definiu os adversários para os amistosos, mas deve divulgá-los em breve.
Argentina atropela Porto Rico na Flórida
A Argentina dominou as ações desde o início. Os hermanos controlaram a posse de bola e empurraram os porto-riquenhos no campo de defesa. Contudo, a primeira grande chance foi de Porto Rico. Em uma bola recuperada no meio-campo, Antonetti arriscou de antes da marca central e, por pouco, não fez um gol antológico. Dibu Martínez, no entanto, fez muito esforço para evitar o gol que só Pelé e, agora, Antonetti, não fizeram.
Apesar do susto, a Argentina não teve dificuldades para controlar o jogo. Dessa forma, empilhou chances e não demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 14 minutos com MacAllister, que aproveitou uma bola levantada na área e desviou para o fundo das redes. Depois, aos 23, Montiel recebeu passe genial de Messi e ampliou. Por fim, aos 36, Flaco López recebeu na área, fez o pivô e deu assistência para MacAllister marcar: 3 a 0.
Na etapa final, a Argentina diminuiu o ritmo, mas seguia com o controle das ações. Mesmo sendo menos agressiva, a atual campeã mundial encontrava espaços com facilidade. Assim, aos 19, fez 4 a 0 após Steven Echevarria desviar um chute contra a própria meta. Na reta final, Messi voltou a brilhar. Aos 34, deu belo passe para Nico González, que serviu Lautaro Martínez para marcar o quinto. No fim, o camisa 10 deu assistência de calcanhar para Lautaro, que fez 6 a 0 e fechou a goleada.
