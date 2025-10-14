Com confusão no final, Athletico e Avaí empatam na Arena da Baixada

Athletico e Avaí não conseguiram se aproximar do G4 da Série B. Na noite desta terça-feira (14), as equipes ficaram no empate em 1 a 1 na Arena da Baixada. Os catarinenses saíram na frente com gol de João Vitor, na primeira etapa, e o Furacão empatou com Mendoza, na segunda etapa. Depois do término da partida, houve uma confusão, em que três jogadores foram expulsos.
O resultado não foi bom para nenhum dos dois lados. O Furacão, que não vence há três partidas, ficou na sétima colocação, com 49 pontos, e está a três pontos do Goiás, quarto colocado. Já o Avaí permanece na 11ª posição, com 44 pontos, com chances remotas de acesso.
Avaí sai na frente na primeira etapa
A partida começou com o Furacão tentando aproveitar o fator casa para sair na frente. Apesar da pressão inicial, o Rubro-Negro não conseguiu criar grandes oportunidades. A única boa chance veio aos 12 minutos, após Leozinho passar pela marcação, a bola sobrar para Luiz Fernando, que chutou por cima da meta.
O Avaí conseguiu chegar e ser fatal. Em uma bela jogada ensaiada em cobrança de escanteio, João Vitor recebeu na entrada da área e chutou colocado no ângulo, para abrir o placar na Arena. O Furacão seguiu em cima e conseguiu assustar mais. Zapelli cobrou escanteio fechado e quase marcou olímpico. Leozinho também teve uma boa oportunidade, mas finalizou para fora. O Rubro-Negro chegou a marcar com Viveros, mas a arbitragem assinalou o impedimento de Benavídez, que havia dado a assistência.
Athletico consegue o empate, mas não vira
Logo no começo do segundo tempo, o Athletico teve a chance para empatar. Viveros recebeu na área, tentou driblar Eduardo Brock, mas foi derrubado pelo defensor. Pênalti, que o colombiano cobrou e marcou. O atacante tentou a virada no lance seguinte, mas parou em defesa de César.
Na reta final, o goleiro visitante começou a aparecer mais. Depois de sobra de cruzamento, Mendoza chutou cruzado e César defendeu. Depois, o arqueiro avaiano levou a melhor mais uma vez contra o colombiano. Porém, o Rubro-Negro não conseguiu assustar mais e não voltou a vencer na Série B.
Depois do apito final, jogadores do Athletico discutiram com o goleiro César, que provocou a torcida. A confusão ficou formada no gramado da Arena da Baixada e o goleiro avaiano recebeu o cartão vermelho, assim como Téran e Mendoza, pelo lado rubro-negro.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.