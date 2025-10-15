Allianz Parque vira fortaleza: 21 gols em seis jogos impulsionam arrancada do Palmeiras

Nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após golear o Juventude por 4 a 1 no último sábado (11), a equipe paulista assumiu a liderança isolada e aposta no fator casa como diferencial na corrida pelo 13º título nacional. Afinal, nos últimos seis jogos como mandante, balançou as redes 21 vezes com, no mínimo, três gols por partida.

O desempenho recente em seus domínios reforça o otimismo da equipe na reta final da temporada de 2025. O time está invicto há oito jogos em seu estádio, com vitórias sobre Ceará, Sport, Internacional, Fortaleza, River Plate, Vasco e Juventude.

Além disso, houve um empate contra o Universitario (Peru), resultado que veio após vencer por 4 a 0 na condição de visitante nas oitavas de final da Libertadores.

Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, aliás, o clube acumula conquistas de grande peso. Em dez temporadas atuando na arena, o Verdão levantou dois troféus da Libertadores, quatro do Campeonato Brasileiro, dois da Copa do Brasil, quatro do Campeonato Paulista, além de uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana.

Allianz Parque, peça-chave na reta final da temporada

Na Libertadores, o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos em seis edições (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2025). Em apenas 11 anos de Allianz Parque, alcançou mais vezes as quartas de final do torneio do que em toda a sua história até então.

Por ter liderado a fase de grupos neste ano, os comandados de Abel Ferreira decidirão em casa o segundo jogo da semifinal contra a LDU. A três partidas de um possível quarto título continental e com 12 rodadas restantes no Brasileirão — sendo cinco delas no Allianz — o Verdão aposta na força de sua arena para encerrar a temporada com chave de ouro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.