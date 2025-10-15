Após polêmicas, Grêmio x São Paulo terá árbitro gerente de serralheria

Após uma rodada repleta de reclamações contra a arbitragem, Grêmio e São Paulo voltam a campo na quinta-feira (16) com um novo protagonista: Davi Lacerda. O capixaba de 29 anos foi escalado pela CBF para comandar o duelo às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O curioso é que o juiz exerce outra profissão quando não está apitando as partidas e ouvindo desaforos de jogadores.

Por outro lado, os dois tricolores chegam ao confronto com discursos firmes nos bastidores. O São Paulo solicitou à CBF que os árbitros envolvidos no jogo contra o Palmeiras não apitem mais jogos do clube. A diretoria entende que houve falhas graves na condução da partida vencida pelo Alviverde por 3 a 2.

Entretanto, o Grêmio tenta reverter, no STJD, as punições aplicadas a Kanemann e Marlon, suspensos para o jogo desta quinta (16). O zagueiro foi expulso e o lateral recebeu o terceiro cartão amarelo. O pedido de efeito suspensivo ainda está em análise.

Árbitro de Grêmio x São Paulo vive jornada dupla

Já Davi Lacerda, responsável por apitar o duelo, vive uma rotina dupla para sustentar a carreira. Gerente de uma serralheria na cidade de Serra, no Espírito Santo, ele ainda não possui o escudo Fifa e atua pelo quadro nacional da CBF. Para conciliar as funções, firmou um acordo com os patrões que lhe permite ajustar os horários conforme os compromissos do futebol.

“Tenho uma flexibilidade maior de tempo para os jogos e treinos, mas sem deixar minhas funções”, contou em entrevista ao UOL.

Mesmo com a rotina apertada, o árbitro mantém um plano de crescimento. A CBF avalia suas atuações semanalmente e fornece feedbacks, mas o investimento físico e financeiro depende totalmente dele. Lacerda custeia um time de apoio com fisioterapeuta, nutrólogo e preparador físico. O objetivo é claro: chegar ao grupo de árbitros Fifa e viver apenas da arbitragem. Por enquanto, a renda principal vem da serralheria.

“Eu não conto com o dinheiro da arbitragem”, afirmou.

A escolha de Davi Lacerda para comandar um jogo de tamanha repercussão gera expectativa sobre sua atuação. Em meio à pressão de dois clubes insatisfeitos e a uma rodada cercada por polêmicas, o jovem árbitro terá a oportunidade de mostrar equilíbrio e competência para consolidar seu nome no cenário nacional.

