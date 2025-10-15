InícioEsportes
Extensa lista de pendurados preocupa o Fluminense antes de sequência de jogos no Rio

Lucho Acosta, destaque nas últimas partidas, está entre os pendurados do Fluminense

Após o revés para o Mirassol, o Fluminense inicia uma sequência de cinco dos próximos seis jogos no Maracanã e quer aproveitar a proximidade com a torcida para dar um salto na classificação do Campeonato Brasileiro. Assim, o primeiro deles ocorre nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro, contra o Juventude pela 28ª rodada.

No entanto, o Tricolor se preocupa com a extensa lista de pendurados, visto que terá na segunda-feira (20), um clássico com o Vasco, adversário da semifinal da Copa do Brasil, a partir de dezembro.

Entre eles, estão nomes como Martinelli e Acosta, dois titulares essenciais no esquema tático de Luís Zubeldía. Além disso, Lima, Bernal, Ignácio, Ganso, Santi Moreno e Thiago Santos também somam dois cartões amarelos no momento.

Os comandados do treinador argentino ocupam, atualmente, a 7ª colocação, com 38 pontos, e seguem na busca pelo G6 para garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, a diferença para o Bahia, atual sexto colocado, é de cinco pontos.

Nesse sentido, a equipe vive um bom momento como mandante no Brasileirão e quer aproveitar a sequência. Afinal, dos 12 jogos, teve apenas três derrotas, contra Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, com um aproveitamento de 69%.

Por fim, o time carioca terá duelos com Juventude, Vasco, Internacional, Ceará (jogo atrasado) e Mirassol, todos no Maracanã. O único jogo fora nesta sequência será contra o Vozão, no Castelão.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/10/2025 10:21
