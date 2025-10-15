InícioEsportes
Esportes

Veterano goleiro Sergio Romero rescinde contrato com o Boca Juniors

Romero teve contrato rescindido após desentendimento com parte da torcida do Boca

Romero teve contrato rescindido apÃ³s desentendimento com parte da torcida do Boca - (crédito: - ReproduÃ§Ã£o / Instagram)
Romero teve contrato rescindido apÃ³s desentendimento com parte da torcida do Boca - (crédito: - ReproduÃ§Ã£o / Instagram)

O goleiro argentino Sergio Romero encerrou oficialmente sua passagem pelo Boca Juniors. Após quase três anos no clube, o jogador de 38 anos rescindiu contrato em meio a um período marcado por polêmicas e afastamentos.

Em comunicado nas redes, o Boca confirmou a saída e agradeceu ao ex-goleiro da seleção argentina. Romero não atuava pela equipe principal desde novembro de 2024 e chegou a ser suspenso depois de discutir com torcedores do próprio clube.

Livre no mercado, Romero — que também defendeu o Manchester United e teve passagem pela seleção argentina em duas Copas  — deixa o Boca poucos dias após a morte do técnico Miguel Ángel Russo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/10/2025 11:02
    SIGA
    x