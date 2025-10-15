Veterano goleiro Sergio Romero rescinde contrato com o Boca Juniors

Romero teve contrato rescindido apÃ³s desentendimento com parte da torcida do Boca - (crédito: - ReproduÃ§Ã£o / Instagram)

O goleiro argentino Sergio Romero encerrou oficialmente sua passagem pelo Boca Juniors. Após quase três anos no clube, o jogador de 38 anos rescindiu contrato em meio a um período marcado por polêmicas e afastamentos.

Em comunicado nas redes, o Boca confirmou a saída e agradeceu ao ex-goleiro da seleção argentina. Romero não atuava pela equipe principal desde novembro de 2024 e chegou a ser suspenso depois de discutir com torcedores do próprio clube.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. pic.twitter.com/yKsAkzGOud — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2025

Livre no mercado, Romero — que também defendeu o Manchester United e teve passagem pela seleção argentina em duas Copas — deixa o Boca poucos dias após a morte do técnico Miguel Ángel Russo.

