Após estadia em mansão de Vini Jr no Rio, Virginia “assume” romance com jogador

Virgínia Fonseca aproveitou seu segundo ensaio como rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, para oficializar a “reconciliação” com Vini Jr. Isso porque além de ter ficado hospedada na mansão do jogador, a influenciadora ainda chegou acompanhada de Fernanda Cristina, mãe do astro do Real Madrid, ao compromisso em Duque de Caxias.

Com um look vermelho brilhante e primeiros efeitos das aulas de samba no pé, Virginia posou sorridente junto à Fernanda Cristina em sua chegada à quadra da escola. As duas ainda apareceram lado a lado em outros registros no camarote reservado e também no andar superior do local, observando o ensaio juntas.

A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.

Amigo pessoal da empresária, David Brazil também publicou uma selfie com Fernanda Cristiana durante o evento e destacou a boa relação entre elas.

Veja o post

Reconciliação com Vini Jr.

Embora reitere que o caso entre eles ainda não ganhou contornos de romance, a rainha de bateria reconheceu seu interesse em seguir se aproximando do astro. O desejo segue as manifestações públicas do jogador, que reconheceu seu erro nas redes sociais e enviou flores à influenciadora dias depois.

“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, declarou Virginia ao portal Leo Dias.

Os rumores de reaproximação ganharam força após a influenciadora se hospedar novamente na mansão do jogador, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a estadia, Virginia acompanhou familiares do atleta, assistiu à derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2 e participou de atividades esportivas.

Fim da passagem pelo Rio

A empresária se despediu da mansão do jogador na manhã desta quarta-feira (15) e retornou a Goiânia para cumprir sua agenda de gravações e compromissos empresariais.

Desde que assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora tem se dedicado aos treinos de samba com o intuito de representar a escola no Carnaval de 2026. O ensaio desta semana marcou a segunda aparição de Virginia com a comunidade da Baixada Fluminense, cada vez mais abraçada por integrantes da agremiação.