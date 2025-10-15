Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

A quinta-feira de Brasileirão reserva um dos grandes jogos da rodada. Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), em um duelo que dois tricolores que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores.

No primeiro turno, no Morumbis, o Grêmio saiu na frente do São Paulo, mas acabou levando a virada e foi derrotado por 2 a 1, gols de André Silva e Arboleda. Aravena marcou o gol gremista.

Onde assistir

O jogo entre Grêmio e São Paulo, nesta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do sportv e do Premiere.

Como chega o Grêmio

O Grêmio recebe o São Paulo para voltar aos trilhos sob o comando de Mano Menezes. O Tricolor vinha de quatro jogos sem perder antes de ser derrotado pelo Bragantino na rodada passada – marcado pelos erros de arbitragem – mas segue de olho na parte de cima da tabela.

Para o jogo desta quinta-feira, o Grêmio segue sua sina de desfalques. Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian seguem como baixas para Mano Menezes, que terá que quebrar a cabeça mais uma vez para escalar o time titular gremista.

Como chega o São Paulo

Se o Grêmio se envolveu em polêmica de arbitragem na rodada passada, o mesmo pode se dizer do São Paulo. O Tricolor Paulista perdeu de virada pelo Palmeiras por 3 a 2, em um jogo marcado pelos erros de arbitragem que renderam até a criação de um novo protocolo de VAR.

Já para o duelo desta quinta-feira, o São Paulo sabe que não poderá contar com Oscar, mais uma vez lesionado. E os desfalques não param. Crespo segue sem poder contar com nomes como Rafael Tolói, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco, lesionados. Pablo Maia e Enzo Díaz são baixas por suspensão.

GRÊMIO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Série A – 28ª rodada

Data e horário: 16/10/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Erick Noriega (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio, Wendell; Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Douglas Pagung

VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

