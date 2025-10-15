Em meio a impasse, Bap diz que Flamengo tem sido excluído das decisões: “A Libra é palmeirense”

Ao longo das últimas semanas, o impasse entre Flamengo e Libra se transformou em acusações de ambos os lados. Nesse sentido, em entrevista ao portal “UOL”, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a criticar o comando do bloco e a postura da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Na visão do mandatário, o clube da Gávea tem sido excluído pela Libra e tentou buscar um acordo durante meses antes de ingressar na Justiça. Vale destacar que o Rubro-Negro conseguiu, por meio de uma liminar, bloquear parte do dinheiro da TV (R$ 77 milhões) até que ocorra uma definição sobre a divisão das receitas de pay-per-view.

“Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na Justiça. Por que algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula”, disse.

Mandatário rebate acusações

Durante a entrevista, o presidente negou que o Flamengo tenha se recusado a participar do Comitê de Integração com a Liga Forte. Além disso, fez que de frisar, que em sua opinião, o clube tem sido excluído pelos demais membros.

“O Flamengo pediu para participar do comitê de integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra… Não é verdadeiro que o Flamengo não queira participar, sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, O Flamengo abriu mão de meio bilhão de reais em cinco anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa. Na verdade, você tem um ou dois clubes querendo mandar e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo se representar à altura”, frisou.

Dessa forma, Bap salientou que a influência do Palmeiras na Libra colocou em xeque a imparcialidade do bloco. Para ele, o advogado André Silva, que trabalha para a Libra e tem feito o papel de mediador, de defender o Palmeiras há anos

“O advogado do Palmeiras, ele trabalha pro Palmeiras, a família dele trabalha pro Palmeiras há muito tempo, o escritório que entrou com o agravo lá da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com a construção de uma Libra. A Libra é verde. Ela é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras. Virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado. Ele advoga para outros clubes que estão na Libra”, concluiu. Entenda o impasse

A Libra é formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo. Ela passou a existir para a vender direitos de TV de alguns clubes do Brasileirão.

No entanto, determinados clubes criticaram o Rubro-Negro, que conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma liminar para bloquear uma parcela que o grupo receberia pela venda dos direitos de TV (R$ 77 milhões).

Por fim, o clube carioca alega que o conceito de audiência está incompleto e que necessita da votação unânime dos integrantes da Libra. A divisão atual é de 40% (Igualitário), como uma porcentagem fixa remanescente de 2025 do contrato com a Globo e dividida igualmente entre os nove clubes da Libra da Série A.

Assim como 30% (Performance), que seria a remuneração de acordo com a posição na tabela ao final do Brasileirão de 2025. Nesse sentido, o primeiro ganha 9,5% e os rebaixados 1,25%. Os outros 30% (Audiência) seriam voltados ao critério de que cada clube ficaria com metade da audiência por jogo em cada uma das plataformas de TV aberta, TV fechada e PPV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.