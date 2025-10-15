Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo medem forças. O Rubro-Negro figura na segunda colocação, com 55 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Já o Glorioso aparece em quinto lugar, com 43.

A Voz do Esporte está com tudo pronto para iniciar a transmissão, ao vivo, a partir das 18h. Christian Rafael assume o microfone da narração. Mas ele não ficará sozinho nesta jornada. Dois craques estão confirmados para lhe dar suporte. A saber: o comentarista Deyvid Xavier e o repórter Christopher Henrique.

