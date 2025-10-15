Jogadores da Arábia Saudita vão receber bicho milionário por vaga na Copa

Arábia Saudita vai disputar uma Copa do Mundo pela sétima vez na história - (crédito: - Divulgação)

A Arábia Saudita decidiu premiar com valores milionários os jogadores da seleção que conquistarem a vaga para a Copa de 2026. Segundo o jornal local Asharq Business, o governo do país vai pagar 5 milhões de riais sauditas — o equivalente a mais de R$ 7,2 milhões — a cada atleta que participou da campanha.

A bonificação será bancada pelo ministro do Esporte, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. O dirigente esteve em campo para celebrar com os atletas após o empate com o Iraque, resultado que confirmou a classificação.

Com o placar igual, a seleção saudita garantiu a vaga no Mundial graças ao critério de gols marcados (3 a 1). Ao todo, o país soma sete participações em Copas. O melhor desempenho foi em 1994, nos Estados Unidos, quando alcançou as oitavas.

