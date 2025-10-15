Vasco tenta quebrar jejum de mais de 20 anos, como visitante, contra o Fortaleza

Em seu melhor momento na temporada, o Vasco terá um desafio para seguir sua escalada na classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca não vence o Fortaleza, adversário desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, há 22 anos como visitante.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino derrotou o Leão do Pici em junho de 2003 por 1 a 0, no Brasileirão daquele ano. Coube a Marcelinho Carioca estufar a rede e garantir os três pontos para a equipe carioca. De lá para cá, os times se enfrentaram em oito partidas, com o Tricolor como mandante. Assim, são quatro vitórias para a equipe cearense e quatro empates.

Entre esses confrontos, está o da terceira fase da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião, o Vasco conseguiu um empate sem gols e avançou na competição depois de um novo empate, por 3 a 3, em São Januário, e o destaque do goleiro Léo Jardim nas cobranças de pênaltis.

Todos jogadores cruz-maltinos converteram suas penalidades. Do outro lado, a cobrança de Kervin Andrade parou nas luvas de Léo Jardim, grande destaque e herói da classificação.

Além disso, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, reencontra o Fortaleza, o adversário que enfrentou em sua reestreia no clube carioca.

Na época, a equipe da Colina teve uma atuação consistente diante do Leão do Pici e triunfou por 3 a 0. Agora, o elenco está mais encorpado com a chegada de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta e Matheus França, enquanto o time nordestino segue na luta contra o rebaixamento. Por fim, o Vasco soma 33 pontos, 8 à frente do Vitória, primeiro time presente no Z4, e ocupa a 11ª colocação.

Jejum do Vasco, fora de casa, contra o Fortaleza

1 – Fortaleza 4 x 2 Vasco (Brasileirão 2005)

2 – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2006)

3 – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Série B 2009)

4 – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2019)

5 – Fortaleza 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2020)

6 – Fortaleza 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2023)

7 – Fortaleza 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil 2024)

8 – Fortaleza 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2024)

