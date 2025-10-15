Santos x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro reserva um dos grandes clássicos do futebol nacional e que já foi decisão de título. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians na noite desta quarta-feira, às 21h30, em duelo decisivo para os dois times de olho na reta final da competição.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos ao vivo, a partir de 20h. João Delfino será o narrador do embate. João Miguel Lotufo comenta o clássico. André Bacha, por sua vez, garante as reportagens.