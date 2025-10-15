Fortaleza x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Vasco visita o Fortaleza nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino quer confirmar a boa fase e precisa da vitória para se colocar na primeira página da classificação. Já o Laion luta contra o rebaixamento e encara a partida como uma verdadeira decisão. No primeiro turno, o time carioca venceu a equipe cearense por 3 a 0, em São Januário.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra a peleja. Eduardo Gimenez comenta o confronto. Por fim, Will Ferreira reporta os mínimos detalhes deste match.