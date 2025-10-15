Aniversário de Vini Jr rende denúncia de vizinhos no RJ; entenda

Vini Jr foi denunciado por perturbação de sossego por conta da comemoração do seu aniversário que realizou no Rio de Janeiro em julho deste ano, na casa de festas Lajedo, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste da cidade. A audiência será no dia 6 de novembro, às 11h30.

De acordo com o Metropoles, o evento estava “com som extremamente alto” e teve duração de dois dias, o que motivou a ação. O evento ocorreu entre os dias 19, às 18h (de Brasília) e 21 de julho deste ano, às 4h (de Brasília).

Dessa forma, um morador da região foi o responsável pela denúncia do atacante e a polícia militar foi acionada. Assim, segundo o boletim de ocorrência, a PM constatou “abusos relacionados ao volume de sinais acústicos e instrumentos sonoros, além de gritaria e algazarra”. Portanto, solicitaram que o volume da música fosse reduzido. No entanto, os vizinhos registraram que o volume voltou a aumentar após a saída dos policiais.

Festa de Vini Jr

Vini Jr comemorou seus 25 anos em grande estilo: com duas festas durante um final de semana de julho, no Sítio Lajedo, localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aliás, o jogador usou as redes sociais para deixar alguns registros da celebração.

No primeiro dia, o atacante colocou como exigência o uso de conjunto todo preto. A temática do evento foi a tecnologia, com a utilização exagerada de drones, LEDs e fogos de artifício. Além disso, os convidados curtiram a apresentação de uma estrela internacional, o rapper Travis Scott, que permaneceu na festa após a apresentação e aproveitou o evento com os demais convidados.

Ludmilla, amiga pessoal de Vini Jr, também subiu ao palco em uma estrutura externa. L7nnon, Orochi e Oruam foram outras atrações Além disso, a decoração do sítio também chamou a atenção pela alusão ao Real Madrid, mais especificamente a referência a sua camisa 7, além de uma escultura gigante do jogador.

Já no domingo, o craque decidiu utilizar uma camisa branca, com o slogan do segundo dia de comemorações “Baila Vini Jr”. Aliás, essa era a frase presente nos abadás dos convidados, que era de cor amarela com uma imagem do jogador durante comemoração de um gol. A intenção, portanto, era simular uma espécie de baile de favela. A decoração tentou recriar alguns elementos presentes em São Gonçalo, sua terra natal.

Assim, os organizadores recriaram a “Furacão 2000”. Também houve a tentativa de imitar um carnaval de rua, com trio elétrico com Ivete Sangalo e parque de diversões disponível para seus convidados. Por fim, o evento também contou com um show de pagode.

