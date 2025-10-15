Estêvão é o único brasileiro entre os finalistas do Golden Boy; veja

InícioEsportes
O jovem Estêvão, do Chelsea e da Seleção Brasileira, é o único representante brasileiro na lista final do troféu Golden Boy, divulgado nesta quarta-feira (15/10). A premiação, criada pelo jornal italiano “Tuttosport”, premia os melhores jogadores sub-21 de cada temporada.

Assim, o craque de 18 anos, que trocou o Palmeiras pelo Chelsea ao fim de julho, representará o Brasil na premiação, que contempla 2024/25. A lista, aliás, consta com 20 nomes, sendo alguns bem conhecidos no mundo da bola apesar da pouca idade.

Surgem como exemplos, então, Doué, Zaïre-Emery e Mayulu, do PSG; Yildiz, da Juventus; Mastantuono e Arda Güler, do Real Madrid; e Lewis-Skelly e Nwaneri, do Arsenal, entre outros. Os 20 jogadores, afinal, são de times europeus, visto que uma das regras é o jogador fazer parte de um clube pertencente a uma das 25 principais ligas da Uefa. Além disso, os participantes precisam ter nascido de 2004 em diante. O atual vencedor é o craque Lamine Yamal, do Barcelona.

O prêmio existe desde 2003, aliás, quando o holandês Rafael van der Vaart, à época no Ajax (HOL), ficou com o troféu. Até o presente momento, Anderson (2007) e Alexandre Pato (2008) são os únicos brasileiros a vencerem a premiação. Eles foram revelados por Grêmio e Inter, respectivamente, mas atuavam por Manchester United e Milan à época.

Com Estêvão, veja a lista dos concorrentes ao Golden Boy

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG)
  • Arda Güler (Real Madrid)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ethan Nwaneri (Arsenal)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Geovany Quenda (Sporting)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Leny Yoro (Manchester United)
  • Senny Mayulu (PSG)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
  • Victor Froholdt (Porto)
  • Lucas Bergvall (Tottenham)
  • Archie Gray (Tottenham)
  • Mamadou Sarr (Strasbourg)

