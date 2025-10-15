Grêmio terá retorno de titulares para confronto contra o São Paulo - (crédito: Lucas Uebel / Grêmio)

O técnico Mano Menezes vai ter o retorno de três titulares do Grêmio para o confronto contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), às 19h, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha, que ficou de fora das últimas duas partidas por conta de um desgaste físico, volta para a titularidade da equipe. Assim como Carlos Vinicius que se recuperou de um edema na coxa esquerda e Cuellar que teve um desconforto muscular, também podem começar jogando.

Por outro lado, o Tricolor Gaúcho não vai poder contar com Kannemann e Marlon, que estão suspensos por cartão vermelho e pelo terceiro amarelo, respectivamente. No entanto, vale ressaltar que o Grêmio espera decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que os efeitos dos cartões sejam retirados em função dos erros de arbitragem.

Mano Menezes também não poderá contar com Tiago Vilpi e Aravena. O goleiro se recupera de um edema muscular e tem previsão de retornar a treinar nos próximos dias. Já o atacante está com um edema muscular. Ele deve voltar na próxima rodada, contra o Bahia, no domingo (19).

Dessa forma, o provável time do Grêmio tem Gabriel Grando, Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu (Pavon) e Carlos Vinicius (André Henrique).

O Tricolor Gaúcho ocupa a 13° colocação no Brasileirão com 33 pontos. Em 27 partidas, são oito vitórias, nove empates e 10 derrotas.

